Polizei Steinfurt

POL-ST: Ochtrup, Brand mit schwer verletzter Person

Ochtrup (ots)

Bei einem Brand auf einem Hofgelände an der Straße Weiner ist am Sonntagabend (06.06.) ein 36-jähriger Mann schwer verletzt worden. Das Feuer brach im Gebäudeteil einer Scheune aus, die als Wohneinheit von Saisonarbeitern genutzt wird. Nach ersten Ermittlungen hatte der 36-Jährige in der dortigen Küche Fett erhitzt, das in Brand geriet. Der Mann erlitt dabei Verbrennungen und eine Rauchgasintoxikation. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen. Eine weitere Person, die sich während des Brandes in einem Nebenzimmer aufhielt, konnte unverletzt aus einem Fenster flüchten. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Die Höhe des Sachschadens liegt bei etwa 5.000 Euro.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell