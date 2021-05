Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Bad Segeberg - Täter legen nach Einbruch den Schulbetrieb lahm - Polizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots)

Die Polizei fahndet nach unbekannten Tätern, die in der Nacht zum Freitag (28.05.21) in eine Schule in der Falkenburger Straße eingebrochen sind. Das Kriminalpolizei in Bad Segeberg hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen betraten die unbekannten Täter alle Stockwerke und öffneten nahezu sämtliche Klassenzimmer und Räume gewaltsam.

Umfang und Art des Stehlguts sind zum jetzigen Stand der Ermittlungen noch nicht bekannt. Der von den Tätern angerichtete Sachschaden wird nach vorsichtigen Schätzungen auf 50.000 - 100.000 EUR beziffert.

Aufgrund der umfangreichen Spurensicherung vor Ort sah sich die Schulleitung gezwungen, den heutigen Schulbetrieb einzustellen.

Besonders tragisch war dies für die Schulabgänger der 9. und 10. Klasse. Diese hätten vor ihrer Zeugnisausgabe und Abschlussveranstaltung ihren letzten gemeinsamen Schultag gehabt.

Die Tat dürfte sich zwischen Donnerstag, 27.05.2021, 18:00 Uhr und Freitag, 28.05.2021, 06:00 Uhr ereignet haben.

Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Beobachtungen im Umfeld des Tatortes gemacht haben oder Hinweise auf die unbekannten Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04551 - 884 - 0 zu melden.

