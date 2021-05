Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Brennender Pkw in Stuhr

Frau schwer verletzt ---

Diepholz (ots)

Gestern Nachmittag gegen 14.30 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr zu dem Brand eines Pkw in Stuhr, Carl-Zeiss-Straße, gerufen. Dort angekommen brannte ein Pkw auf einem Feldweg an der Carl-Zeiss-Straße. In der Nähe fanden die Rettungskräfte einen 57-jährigen Mann und eine augenscheinlich schwer verletzte Frau. Der 57-Jährige gab an, die Frau am brennenden Fahrzeug gefunden zu haben und in dem nahegelegenen Bach gelöscht zu haben. Die 62-jährige Frau wurde mit schweren lebensgefährlichen Brandverletzungen mit einem Hubschrauber in eine Spezialklinik geflogen. Nach ersten Erkenntnissen wurde der Brand nicht durch einen Verkehrsunfall hervorgerufen, sondern von der 62-jährigen Fahrerin bewusst herbeigeführt. Besonders hervorzuheben ist das mutige Eingreifen des 57-jährigen Helfers, der ohne zu zögern der Frau zu Hilfe eilte. Er selbst wurde wegen Rauchgasintoxikation vom Rettungsdienst versorgt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell