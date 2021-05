Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr durch ausgehobene Kanaldeckel

Gondershausen (ots)

In der Nacht zum Pfingstsonntag wurden im Kirchweg in Gonderhausen mehrere Kanaldeckel durch unbekannte/n Täter ausgehoben und entwendet. Aufmerksame Bürger konnten dies glücklicherweise am Morgen feststellen, ohne dass ein schädigendes Ereignis für Verkehrsteilnehmer eingetreten war. Entsprechende Strafanzeigen werden gefertigt. Zeugenhinweise nimmt die PI Boppard unter 06742/ 809-0 oder piboppard@polizei.rlp.de entgegen.

