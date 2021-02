Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Versuchter Einbruch in der Kaiserstraße

Trier (ots)

Durch Geräusche wurden Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Trierer Kaiserstraße am heutigen Mittwochmorgen, gegen 8:30 Uhr, auf eine Person aufmerksam, die versuchte in die Wohnung einzubrechen. Die Tatverdächtige, die am Schloss der Wohnungstüre hantierte verschwand, nachdem die Bewohner die Wohnung von innen öffneten uns sie ansprachen. Angeblich habe sie eine Wohnung in dem Haus besichtigen wollen.

Die verdächtige Frau wird wie folgt beschrieben: -Anfang 20 -ca. 158 cm groß, trug einen Mundschutz -helle/ rötliche Haare zum Dutt oder Pferdeschwanz hochgebunden -bekleidet mit einer schwarzen Jacke, hellem Pullover und hellem T-Shirt -die Person sprach akzentfrei Deutsch

Zeugen, die Hinweise zur Identität der Person geben können, werden gebeten sich unter 0651/9779-2290 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell