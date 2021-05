Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: PI Simmern

Pressemeldung vom Wochenende

Pressemeldung der PI Simmern (ots)

Einbruchdiebstahl in ein Einfamilienhaus in Kirchberg.

Am Samstagnachmittag kam es in der Zeit zwischen 13.00 und 16.00 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Theodor-Heuss-Straße in Kirchberg. Durch den oder die Täter wurde die Terrassentür aufgehebelt und anschließend mehrere Räume des Hauses durchwühlt.

Zeugenhinweise werden an die Polizeiinspektion Simmern erbeteten. Tel. 06761-9210 oder per Email: pisimmern@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell