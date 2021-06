Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Fahrzeug beschädigt

Rheine (ots)

Am Samstag (05.06.) haben sich Unbekannte in der Zeit zwischen 01.30 Uhr und 11.00 Uhr Zugang zu einem Alfa MITO verschafft. Das Fahrzeug war unter einem Carport am Friedrich-Ebert-Ring zwischen dem Westgotenweg und dem Reinhildisweg abgestellt. Wie die Täter in das Fahrzeug gelangten, ist noch unklar. Die Täter beschädigten das Radio im Pkw. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 220 Euro. Täterhinweise liegen nicht vor. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Rheine, Telefon 05971/938-4215.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell