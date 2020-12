Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Geparktes Auto wurde mittels Einkaufswagen beschädigt

55767 Birkenfeld55767 Birkenfeld (ots)

Ein Verkehrsunfall ereignete sich am 19.12.2020 zwischen 12:00 und 13:00 Uhr auf dem Parkplatz des LIDL-Einkaufsmarktes. Ein Verkehrsteilnehmer parkte seinen PKW der Marke Opel auf dem oben angegebenen Parkplatz und begab sich anschließend in den Einkaufsmarkt. In diesem Zeitraum touchierte eine bisher unbekannte Person, vermutlich mit einem Einkaufswagen, den Opel im Heckbereich und verursachte hierdurch Sachschaden. Der Verursacher verließ anschließend die Örtlichkeit ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 200,00 EUR.

Die Polizei Birkenfeld bittet Zeugen um sachdienliche Hinweise unter der Tel.: 06782/9910.

