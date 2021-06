Polizei Steinfurt

POL-ST: Tecklenburg, Brand eines Zweifamilienhauses

Tecklenburg (ots)

Am Samstag (05.06.) wurde die Polizei gegen 13.30 Uhr zu einem Brand an der Osnabrücker Straße gerufen. Beim Eintreffen war die Feuerwehr mit mehreren Einsatzkräften bereits vor Ort um das vordere Wohnhaus eines Zweifamilienhauses zu löschen. Das vordere Wohnhaus wurde bei dem Brand komplett zerstört. Personen wurden nicht verletzt. Nach ersten Schätzungen entstand ein Sachschaden in Höhe von 400.000 Euro. Ob am zweiten Wohntrakt des Zweifamilienhauses ein Schaden entstanden ist, konnte noch nicht ermittelt werden. Die Brandursache ist noch unklar. Der Brandort wurde für weitere Ermittlungen beschlagnahmt.

