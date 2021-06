Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Brand

Rheine (ots)

Am Montagabend (07.06.) informierte ein Zeuge die Polizei gegen 23.30 Uhr über einen Brand vor der Stadthalle. Dort brannte ein Behälter, der in einer Absperrung verbaut war. Der Brand konnte von den eingesetzten Beamten noch vor Eintreffen der Feuerwehr gelöscht werden. Wie der Behälter in Brand geriet ist noch unklar. Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Rheine, Telefon 05971/938-4215.

