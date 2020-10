Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Hochsitze beschädigt und zerstört

Enkenbach-Alsenborn (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Im Zeitraum zwischen Dienstag, 6. Oktober und Samstag, 10. Oktober beschädigte ein oder mehrere unbekannte Täter drei Hochsitze in der Ortsgemeinde Enkenbach-Alsenborn.

Am Samstag meldete der Besitzer, dass einer seiner Hochsitze verbrannt wurde. Durch die eingesetzte Feuerwehr konnte dieser komplett gelöscht werden. Der Polizei gab der Besitzer an, in den letzten Tagen zwei weitere Hochsitze beschädigt wurden. Einer wurde umgeworfen, der andere zersägt. Es entstand ein Sachschaden im dreistelligen Eurobereich.

Zeugen, die im oben genannten Tatzeitraum dahingehend verdächtige Personen oder Sachverhalte wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 mit der Polizeiinspektion Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

