Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Stromkabel von Baukran entwendet

Stadtlohn (ots)

Diebe stahlen von einem an der Dufkampstraße in Stadtlohn stehenden Baukran ein 30 Meter langes Starkstromkabel. Zuvor hatten die Unbekannten das Kabel abgeschnitten. Die Tat trug sich in der Zeit von Montag, 18.00 Uhr, bis Dienstag, 18.00 Uhr, zu. Die Kripo bittet um Hinweise unter Tel. (02561) 9260.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Dietmar Brüning

Telefon: +49 (0) 2861-900 2202

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell