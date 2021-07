Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Motorradfahrerin nach Unfall im Krankenhaus

Meppen (ots)

Am Sonntagnachmittag ist es auf der Bundestraße 70 in Höhe Meppen zu einem Verkehrsunfall gekommen. Eine 21-jährige Motorradfahrerin wurde dabei schwer verletzt. Sie war gegen 15.10 Uhr mit ihrer Honda CBR in Richtung Lingen unterwegs, als sie in einer langgezogenen Linkskurve die Kontrolle über die Maschine verlor. Sie kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Schutzplanke und einem Verkehrszeichen. Schwer verletzt wurde die Frau aus Surwold ins Krankenhaus eingeliefert. Die Polizei ermittelt.

