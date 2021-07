Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Neuenhaus - Unfallzeugen nach Fahrradsturz gesucht

Neuenhaus (ots)

Am Freitagmittag, kurz vor 14 Uhr, ist es an der Hauptstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen. In Höhe Hausnummer 40 stürzte eine Frau, die vermutlich auf einem Fahrrad unterwegs gewesen ist. Sie verletzte sich dabei. Zeugen die den Unfall gesehen haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer (05943)92000 mit der Polizeistation Emlichheim in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell