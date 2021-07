Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Harsum - Zeugenaufruf zu Diebstahl aus Schrebergarten

Hildesheim (ots)

Harsum, I. Seitenweg(al) Ein noch unbekannter Täter entwendet in dem Zeitraum von Dienstag, 13.07.21, 12:00 Uhr, bis Mittwoch, 14.07.21, 11:00 Uhr aus einem Kleingarten einen an einem Mast montierten Windgenerator. Hinweise auf mögliche Täter oder Personen, die in o.g. Zeitraum mit einem "kleinen Windrad" im Nahbereich der Kleingartenkolonie beobachtet worden sind, nimmt die Polizei Sarstedt dankend unter 05066-9850 entgegen.

