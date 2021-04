Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Unbekannte legen Bauzaun und Fahrradteile auf die Gleise - Bundespolizei ermittelt wegen gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr

Witten - Dortmund (ots)

Heute Morgen (22. April) platzierten Unbekannte an einem Bahnübergang in Witten mehrere Gegenstände auf die Schienen. Eine S-Bahn überfuhr diese und wurde beschädigt.

Erste Ermittlungen ergaben, dass die Täter in Witten an dem Bahnübergang der Kreisstraße vermutlich einen Bauzaun entnahmen und diesen zusammen mit Fahrradteilen auf der Bahnstrecke platzierten. An dem Bahnübergang finden zur Zeit Bauarbeiten statt. Vermutlich stammt der Bauzaun von dieser Baustelle.

Durch den Vorfall kam es zu Verspätungen für nachfolgenden Züge. Eine Zugverbindung musste ausfallen.

Die S-Bahn 5, die um 05:16 Uhr von Witten-Annen Nord nach Dortmund-Kruckel unterwegs war, wurde ersten Ermittlungen nach leicht im Bereich der Kupplung beschädigt.

Die Bundespolizei leitete ein Strafverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ein und bittet Zeugen um Hinweise. Wer kann Angaben zu Tatverdächtigen geben?

Hinweise nimmt die Bundespolizei unter der kostenfreien Servicenummer 0800 6 888 000 oder jede Polizeidienststelle entgegen. *BA

