Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei sucht Zeugen - Diebstahl von 320 Meter Mastankerseilen an der Bahnstrecke Aachen - Köln - hoher Sachschaden

Aachen - Köln - Düren - Langerwehe - Dorffeld (ots)

Die Bundespolizei wurde am 21.04.21 gegen 10:00 Uhr von der Leitstelle der Deutschen Bahn AG über eine technische Störung im Bereich der Fahrstrecke zwischen Düren und Langerwehe (Hauptstrecke Aachen - Köln) verständigt. Sofort wurde eine Streife in Richtung der Schadensstelle entsandt. Der genaue Schadensort befindet sich zwischen den Orten D´horn und Jüngersdorf bei der Ortschaft Obergeich. Hier wurde auf einer Strecke von ca. 160 Metern, auf beiden Seiten, die Mastankerseile von vermutlich mehreren bis dato unbekannten Tatverdächtigen entfernt. Dabei handelt es sich um ca. 320 Meter Kupferseil, welches durch die Beschaffung und des Gewichtes nur mit einem Kleintransporter oder Kleinlastkraftwagen vom Tatort entfernt werden konnte. Die Tatzeit kann auf den Zeitraum Dienstagabend (20.04.21) bis zum Mittwochmorgen (21.04.21), 10:00 Uhr eingegrenzt werden. Bei der Entfernung der Mastankerseile und den anschließenden Betriebsstörungen sowie anschließenden Reparaturarbeiten ist ein geschätzter Sachschaden von einem höheren 5-stelligen Betrag auszugehen.

Die Bundespolizei Aachen ermittelt jetzt wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr sowie des Diebstahls und bittet die Bevölkerung um Mithilfe:

- Wer hat in der Tatzeit von Dienstagabend (20.04.21) bis zum Mittwochmorgen (21.04.21), 10:00 Uhr einen Kleinlastkraftwagen oder Transporter an der B 264 zwischen D´horn und Jüngersdorf bei der Ortschaft Obergeich in der Nähe der Bahngleise und des angrenzenden Feldweges (Bahnkilometer 46,4 bis 46,6) stehen sehen.

- Wer hat verdächtige Personen in diesem Bereich arbeiten sehen.

In einem gleich gelagerten Fall ermittelt die Bundespolizei in Köln. Hier wurde auf gleicher Strecke auf Höhe dem Stellwerk in Dorffeld (Bahnkilometer 30,8 - 31,2) auch Mastankerseile in einer Länge von 140 Metern entwendet. Die Mastankerseile sind kurz zuvor entwendet worden. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass es sich um die gleichen Täter handelt.

Sachdienliche Angaben, die beide Fälle betreffen, können unter der kostenfreien Hotline der Bundespolizei: 0800 6 888 000 oder jeder anderen Polizeidienststelle gemacht werden.

