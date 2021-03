Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Vorläufige Festnahme nach Ladendiebstahl

Gelsenkirchen (ots)

Eine Frau ist am Mittwoch, 3. März 2021, nach einem Ladendiebstahl in der Altstadt vorläufig festgenommen worden. Die 27-Jährige war dem Ladendetektiv eines Drogeriemarktes an der Hochstraße gegen 10.20 Uhr aufgefallen, als sie mehrere hochpreisige Artikel einsteckte. Ohne zu bezahlen, verließ die Gelsenkirchenerin anschließend mit den Waren das Geschäft. Der 24 Jahre alte Ladendetektiv folgte ihr und konnte die Frau trotz Fluchtversuches bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Die Beamten nahmen die 27-Jährige, die mutmaßlich bereits weitere Diebstähle im selben Laden begangen hat, vorläufig fest und brachten sie ins Polizeigewahrsam. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

