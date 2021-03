Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Ein leicht Verletzter bei Unfall in Erle

Gelsenkirchen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Erle wurde am Dienstag, 2. März 2021, ein 63-Jähriger leicht verletzt. Der Gelsenkirchener wollte um 17.50 Uhr vom Parkplatz eines Supermarktes auf die Benzstraße in Richtung Emscherstraße abbiegen. Dabei stieß er mit dem BMW eines 28-Jährigen zusammen, der aus eben jener Richtung kam. Der 63-Jährige wurde zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht, der 28-jährige Gelsenkirchener verzichtete auf eine Behandlung durch den Rettungsdienst. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

