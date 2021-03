Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zwei Autos kollidieren - Ein Verletzter bei Verkehrsunfall

Gelsenkirchen (ots)

Ein 55-jähriger Autofahrer ist am Dienstagnachmittag, 2. März 2021, bei einem Verkehrsunfall in Rotthausen verletzt worden. Er war um 16.45 Uhr mit seinem Toyota auf der Rotthauser Straße unterwegs, als er in Höhe der Straßen Am Koprath und Hartmannstraße mit dem Mercedes eines 54 Jahre alten Gelsenkircheners zusammenstieß. Dieser war aus der Straße Am Koprath kommend nach links auf die Rotthauser Straße abgebogen. Bei der Kollision der beiden Fahrzeuge wurde der 55-jährige Gelsenkirchener verletzt. Er wurde vor Ort medizinisch versorgt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Zudem wurde ein geparktes Fahrzeug durch abgesplitterte Teile beschädigt. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell