Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Aufmerksamer Ladendetektiv stellt Taschendiebin in der Altstadt

Gelsenkirchen (ots)

Am Montag, 1. März 2021, hat ein aufmerksamer Ladendetektiv in einem Supermarkt in der Altstadt eine Taschendiebin beobachtet und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Der 53-Jährige bemerkte die 20-jährige Frau, als sie sich zusammen mit einer weiteren, bislang unbekannten Frau in der Nähe einer 93-jährigen Gelsenkirchenerin aufhielt, die mit ihrem Rollator in dem Geschäft einkaufte. Die 20-Jährige entwendete die Geldbörse der Seniorin und steckte diese ein. Der Ladendetektiv informierte die Polizei und hielt die Diebin bis zum Eintreffen der eingesetzten Polizeibeamten fest. Ihre Begleiterin entfernte sich zwischenzeitlich unerkannt in unbekannte Richtung. Als die Polizisten die 20-Jährige durchsuchten, fanden sie die Geldbörse der Seniorin und gaben ihr das Portemonnaie zurück. Die 20-jährige Bulgarin konnte keinen festen Wohnsitz in Deutschland nachweisen. Die Beamten nahmen sie vorläufig fest und brachten sie ins Gewahrsam. Die 20-Jährige erwartet ein Strafverfahren. Die Ermittlungen dauern an.

