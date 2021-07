Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sarstedt - Zeugenaufruf zu Verkehrsunfallflucht

Hildesheim (ots)

Sarstedt, Nussbaumstraße(al) In der Zeit von Montag, 12.07.21, 09:30, bis Mittwoch, 14.07.21, 14 Uhr hat ein noch unbekannter Verursacher mit einem unbekannten Kraftfahrzeug beim Rangieren oder Wenden vermutlich mit seinem Fahzeugheck ein Garagentor in o.g. Straße beschädigt. Wer Hinweise auf einen möglichen Verursacher geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Sarstedt unter 05066-9850 in Verbindung zu setzten.

