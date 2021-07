Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugenaufruf zu einer Verkehrsunfallflucht

Hildesheim (ots)

Alfeld (be) Am Dienstag, den 13.07.2021 in der Zeit von 11:50 - 12:00 Uhr kam es im Bereich des Rathauses zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein Zeuge konnten beobachten, wie ein weißer Lkw, vermutlich Kastenwagen, beim Rückwärtsfahren gegen die Mauer des Rathauses fuhr und sich dann unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. An der Mauer entstand ein erheblicher Sachschaden. Weitere Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Alfeld in Verbindung zu setzten.

