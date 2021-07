Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Kollision im Begegnungsverkehr - eine leichtverletzte Person

Hildesheim (ots)

BOCKENEM / Upstedt/Bültum (hep): Am 13.07.2021, gegen 18:55 Uhr, kam es auf der Landesstraße 493, zwischen Bodenburg und dem Upstedter Kreuz, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Krad.

Ein 47-jähriger aus Salzgitter befuhr mit seinem Pkw die kurvenreiche Strecke von Bodenburg in Richtung Upstedt. Ihm entgegen kam eine 41-jährige Hannoveranerin mit ihrem Motorrad. Im Kurvenbereich kam es zu einer Kollision zwischen Pkw und Krad. Die Motorradfahrerin stürzte und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Mit einem Rettungswagen wurde sie einem Hildesheimer Krankenhaus zugeführt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mußten abgeschleppt werden. Am Pkw und am Krad entstanden Schäden von ca. 6500 Euro. Die L 493 mußte für die Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten ca. eineinhalb Stunden vollgesperrt werden. Unterstützt wurde die Polizei Bad Salzdetfurth von den Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Bültum.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell