Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Messestand virtuell// IdeenExpo digital startet

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM-(kri)-Am 15.07.2021 und am 16.07.2021 findet eine Onlineveranstaltung statt, bei der vier Beamte der Polizeiinspektion Hildesheim Jugendlichen und Heranwachsenden Einblicke in den Berufsalltag eines Polizeibeamten geben. Außerdem informieren sie über die Einstellungsvoraussetzungen und geben Informationen zum Studium an der Polizeiakademie Niedersachsen.

Jeweils von 09:00 Uhr bis 16:00 Uhr stellen sich die Experten via Live-Chat oder Video-Call den Fragen.

Einwählen müssen sich die interessierten Schüler unter dem Link https://www.ideenexpo.de/. Die Polizeibeamten sind schon jetzt gespannt und freuen sich auf einen interaktiven Austausch im virtuellen Raum.

