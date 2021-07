Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sachbeschädigung an leerstehendem Autohaus.

Hildesheim (ots)

Alfeld (ni) - Unbekannte Täter beschädigen am 12.07.2021, zwischen 14 Uhr und 17 Uhr die Außenverglasung an einem derzeit leerstehenden Autohaus in der Straße Am Perk. In diesem Zeitraum wurde mit vermutlich leeren Bierflaschen gegen die Glasscheiben der Ausstellungsfenster geworfen, wodurch diese beschädigt worden sind. Die Schadenshöhe steht derzeit noch nicht fest. Durch Zeugen wurden zur Tatzeit zwei Jugendliche mit Fahrrädern bemerkt, die sich dort aufgehalten haben sollen. Ob sie tatbeteiligt sind, steht nicht fest. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 05181-91160 entgegen.

