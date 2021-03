Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Rüthen - Sieben Monate Ermittlungsarbeit nach flüchtigen Motorradfahrer

Rüthen (ots)

Bei einer Geschwindigkeitskontrolle auf der B516 in Rüthen im Bereich der Straße Romecke wurde am 19. Juli 2020 (Pressebericht vom 20. Juli 2020) ein Motorradfahrer mit über 180 km/h, statt der erlaubten 100 km/h, von der Polizei gemessen. Er war mit einem zweiten Biker in Richtung Brilon auf der B516 unterwegs, als der Erste der beiden Fahrer in die Messung geriet. Ein uniformierter Polizeibeamter gab den Motorradfahrern daraufhin deutliche Zeichen, dass sie rechts ranfahren sollten. Nach einer ersten Geschwindigkeitsreduzierung beschleunigten sie erneut und fuhren rechts und links an dem Beamten vorbei. Hierbei hielten die beiden Biker einen geschätzten Seitenabstand von 50 cm zum Polizeibeamten. Der Polizist war danach für den Tag nicht mehr dienstfähig.

Aufgrund umfangreicher Ermittlungen konnte ein Tatverdacht gegen einen 33-jährigen Mann aus Brilon begründet werden. Mitarbeiter der Polizei aus dem Kreis Soest und dem Hochsauerlandkreis vollstreckten am letzten Freitag (26. Februar) an seiner Wohnanschrift einen Durchsuchungsbeschluss. Es wurde neben einer Motorradbekleidung auch ein Motorrad sichergestellt. Aufgrund der aufgefundenen Gegenstände konnte der Tatverdacht weiter erhärtet werden. Die Polizei führte mit dem Beschuldigten anschließend eine Erkennungsdienstliche Behandlung durch. Er selber macht aktuell keine Angaben zur Sache und hat mit der Wahrung seiner Interessen einen Rechtsanwalt beauftragt. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell