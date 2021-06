Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Denzlingen: Spiegel streift offene Autotür

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 02.06.2021 um 10.20 Uhr streifte ein roter Ford eine offenstehende Autotür eines Fahrzeugs, das in der Berliner Straße abgestellt war. Der Fahrer des Fords setzte seine Fahrt unvermindert fort. Möglicherweise hat er den Zusammenstoß zunächst gar nicht wahrgenommen. Nachträglich dürfte dem Fahrer jedoch aufgefallen sein, dass die rote Spiegelabdeckung komplett fehlte, weil diese durch den Unfall abgefallen ist. Wer sachdienliche Angaben zum Unfall machen kann, wendet sich bitte an das Polizeirevier Waldkirch, Tel. 07681/4074-0.

