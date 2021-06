Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Scheibe an Pkw eingeschlagen - Geldbeutel gestohlen

Freiburg (ots)

Am Freitag, 04.06.2021, zwischen Mitternacht und 04:00 Uhr, ist an einem geparkten Pkw in Bad Säckingen eine Scheibe eingeschlagen worden. Das Auto stand auf der Straße Lindenmatten. Aus dem Innenraum wurde ein Geldbeutel gestohlen. Dieser lag in der Mittelkonsole. Das Polizeirevier Bad Säckingen (Kontakt 07761 934-0) bittet um die Mitteilung verdächtiger Beobachtungen.

