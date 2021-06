Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Rote Ampel missachtet - Auto überschlägt sich - zwei Leichtverletzte

Freiburg (ots)

Zwei Leichtverletzte und ein Sachschaden von rund 20000 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls auf der B 34 in Bad Säckingen am Mittwoch, 02.06.2021. Gegen 16:00 Uhr dürfte ein 37 Jahre alter Citroen-Fahrer an der Kreuzung zur Jura- und Dürerstraße das Rotlicht der Ampel missachtet haben, als er die Bundesstraße stadtauswärts befuhr. Er kollidierte mit dem Volvo einer 34 Jahre alten Frau, die die Kreuzung überquerte. Durch den Aufprall überschlug sich der Volvo zwei Mal, bis er wieder auf den Rädern zum Stehen kam. Beide Fahrer verletzte sich und kamen mit dem Rettungsdienst in verschiedene Krankenhäuser. Die Autos mussten abgeschleppt werden. Die Feuerwehr und eine Fachfirma für die Straßenreinigung waren ebenfalls am Unfallort im Einsatz.

