POL-FR: Eichstetten: Folgemeldung zu: Sachbeschädigung an Winzergenossenschaft - Zeugen gesucht, hier: Spurentreffer - Sachbeschädigung aufgeklärt

Die Sachbeschädigung an der Winzergenossenschaft in Eichstetten im April 2021 bei der unter anderem mehrere Türen und ein Spülkasten eingetreten worden waren (die Polizei hatte darüber berichtet), konnte nun durch den Polizeiposten Bötzingen aufgeklärt werden. Eine von den Polizeibeamten am Tatort gesicherte und durch das Landeskriminalamt Baden-Württemberg ausgewertete Fingerspur enthielt einen ausreichenden daktyloskopischen Informationengehalt um einen 16-jährigen aus dem Landkreis Emmendingen der Tat zu überführen.

-Erstmeldung vom 26.04.2021 -

Im Zeitraum von Montag, 19.04.2021, bis Samstag, 24.04.2021, traten Unbekannte vier Türen an der Abladestation zur Winzergenossenschaft ein. Im Innern wurden Abdeckungen der Spülkästen und Papierhalter heruntergerissen. Der Sachschaden beläuft sich auf 510 Euro. Zeugen werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Breisach unter 07667/9117-0 in Verbindung zu setzen.

