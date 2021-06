Polizeipräsidium Freiburg

Freiburg (ots)

LANDKREIS EMMENDINGEN - (2 Meldungen) -

Sasbach a.K.: Einbruch beim Segel und Ruderverein - Täter festgenommen

Am Donnerstagabend, 06.06.2021, um 20.40 Uhr, beobachteten Zeugen, wie eine unbekannte Person auf das Gelände des Segel- und Rudervereins Limburg-Sasbach in einen Geräteschuppen eindrang. Die Person flüchtete anschließend in ein angrenzendes Waldstück, wo er letztlich durch einen Diensthund der Polizei aufgespürt und durch die Beamten vorläufig festgenommen werden konnte. Der 56-jährige Mann, der aus dem osteuropäischen Raum stammt, war kein unbeschriebenes Blatt. Gegen ihn liegen insgesamt 3 Haftbefehle vor.

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (02./03.06.2021) drangen Unbekannte durch Aufhebeln einer Glasschiebtüre des Eingangsbereiches gewaltsam in die Räumlichkeiten einer Bäckerei in der Hauptstraße ein. Das Objekt wurde gezielt nach Bargeld durchsucht. Hinweise zu dem Einbruch nimmt das Polizeirevier Emmendingen, Tel.07641/582-0, entgegen.

