POL-FR: Albbruck/Klettgau/Küssaberg: Fahrradstürze

Am Mittwoch, 02.06.2021, und an Fronleichnam, 03.06.2021, verletzten sich zwei Frauen und ein 13-jähriger Junge bei Fahrradstürzen schwer. Am Mittwoch, gegen 16:20 Uhr, war eine 52-jährige Frau zu Fall gekommen, als sie in Albbruck einen Bordstein überfuhr. Am Donnerstag, gegen 11:15 Uhr, war der Junge auf einem Gemeindeverbindungsweg zwischen Küssaberg-Kadelburg und Rheinheim freihändig fahrend gestürzt, nachdem er einen Begleiter leicht berührt hatte. Eine 51-jährige Frau hatte gegen 13:40 Uhr die Kontrolle über ihr Pedelec verloren, als sie bei Klettgau-Bühl beim Abbiegen auf einen Fahrradweg auf Schotter geraten war. Die Verletzten kamen mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus.

