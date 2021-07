Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfall

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Hildesheim (ots)

Harsum (Sti). Am 13.07.2021, gegen 19.30 Uhr ist es in der Adolf-Kolping-Straße in Harsum zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Telefonverteilerkasten gekommen. Bei der Unfallaufnahme erklärte die 27jährige Verursacherin, dass sie den Motor ihres Pkw gestartet habe, um den Füllstand des Kraftstofftanks zu überprüfen. Da der Rückwärtsgang eingelegt gewesen sei, habe der Pkw einen Ruck nach hinten gemacht. Um den Pkw zu stoppen wollte sie die Bremse betätigen und sei dabei versehentlich auf das Gaspedal gekommen. Im Rahmen der Unfallaufnahme räumt die die Verursacherin ein, dass die zurzeit bei einer Fahrschule angemeldet sei und deswegen noch nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Der Sachschaden an dem Pkw wird auf ca. 3000 Euro geschätzt. Auch der Verteilerkasten wurde durch den Zusammenstoß erheblich beschädigt. Dieser Schaden wird auf ca. 300 Euro geschätzt. Gegen die Verursacherin wurde ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

