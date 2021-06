Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mauer/Rhein-Neckar-Kreis: Beim Ausparken Frau übersehen - eine schwer Verletzte Person

Mauer/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Zu einem Unfall kam es am Donnerstag gegen 15:45 Uhr auf dem Parkplatz des REWE-Markts in Mauer in der Straße "Sandklinge". Eine 22-Jährige parkte mit Ihrem Ford rückwärts aus einer Parklücke aus. Dabei übersieht sie eine 63-Jährige Frau, welche zu Fuß auf dem Parkplatz unterwegs war, und kollidiert mit dieser. Die Frau stürzt bei dem Zusammenstoß und wird schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht.

