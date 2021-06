Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Verkehrsschild überfahren und geflüchtet

Altkreis Norden (ots)

Verkehrsgeschehen

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer hat am Donnerstag in Norden ein Verkehrsschild überfahren. In der Straße Feldpfad kam der Unbekannte zwischen 4.30 Uhr und 5.45 Uhr offenbar von der Fahrbahn ab und kollidierte mit dem dort aufgestellten Durchfahrtsverbotsschild. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, fuhr der Verursacher davon. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise unter Telefon 04931 9210.

