POL-AUR: Halbemond - Kraftstoff gestohlen +++ Norden - E-Scooter ohne Versicherung

Kriminalitätsgeschehen

Halbemond - Kraftstoff gestohlen

Unbekannte haben in Halbemond Dieselkraftstoff gestohlen. Zwischen Montag, 13 Uhr, und Mittwoch, 8 Uhr, machten sich die Täter an einem Bagger in der Nadörster Straße zu schaffen und entwendeten aus dem Fahrzeug mehrere Liter Kraftstoff. Zeugenhinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04931 9210.

Verkehrsgeschehen

Norden - E-Scooter ohne Versicherung

Ohne eine entsprechende Haftpflichtversicherung war am Mittwoch ein Jugendlicher mit einem E-Scooter in Norden unterwegs. Der 16-Jährige wurde am Abend auf der Ufke-Cremer-Straße von der Polizei angetroffen und kontrolliert. Der E-Scooter war nicht versichert und der Jugendliche stand vermutlich unter dem Einfluss berauschender Mittel. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

