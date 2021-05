Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Alkoholisierter Rollerfahrer ohne Führerschein unterwegs

Ludwigsburg (ots)

Ein offensichtlich alkoholisierter Rollerfahrer war in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in Bietigheim-Bissingen unterwegs. Ein Zeuge meldete zunächst den 32-Jährigen, der in Bietigheim vom Bahnhof kommend in die Wobachstraße unterwegs sei und offenbar zuvor bereits auch gestürzt wäre. Im Zuge der eingeleiteten Fahndung konnte der Rollerfahrer dann gegen 22:55 Uhr von einer Streifenwagenbesatzung in der Bahnhofstraße angetroffen werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht einer starken Alkoholisierung des Mannes, der auch nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, mit einem Wert von etwa 1,5 Promille. Er musste sich folglich einer Blutentnahme unterziehen.

