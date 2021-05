Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weil der Stadt - Merklingen: Schafe auf Weide gehetzt - Polizei sucht Zeugen

Ludwigsburg (ots)

Auf einer Schafweide im Bereich Merklingen wurden am Dienstmorgen zwischen 06:00 Uhr und 10:00 Uhr ein Bock, zwei Mutterschafe und zwei Lämmer derart gehetzt, so dass eines der beiden Lämmer in den die Weide umgebenden Elektrozaun geriet und dort starb. Das drei Monate alte Lamm konnte sich vermutlich nicht mehr befreien, war dadurch dem Strom dauerhaft ausgesetzt und kam so mutmaßlich zu Tode. Die Schafweide befindet sich westlich der Kreisstraße 1021 (K1021) unterhalb des "Möttlinger Berg" im Gewann "Kehle" und ist örtlich auch als "Loch" bekannt.

Aufgrund der Spurenlage vor Ort könnte sich vermutlich ein freilaufender Hund auf die Schafweide begeben und die Tiere gehetzt haben.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zur Aufklärung des Vorfalls machen können, werden gebeten sich unter Tel. 07033 5277 0 an den Polizeiposten Weil der Stadt oder unter Tel. 07031 13 2500 an den Arbeitsbereich Gewerbe und Umwelt zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell