Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Nach Unfall: Suche nach Radfahrer

Weilerswist (ots)

Am gestrigen Donnerstag (13.05.2021), 11 Uhr, ereignete sich auf dem Radweg an der Landstraße 163 ein Unfall mit einem verletzten Radfahrer.

Gesucht wird zur weiteren Ermittlungsarbeit ein 10 bis 13 Jahre alter Radfahrer mit einem royal blauen BMX-Rad, der einen ebenso blauen Helm trug und wie folgt beschrieben werden kann:

- 1,30 groß - schmächtig - dunkles kurzes Haar - europäisches Erscheinungsbild, sprach Deutsch ohne Akzent, obere Schneidezähne etwas auseinanderstehend mit einer Lücke.

Hinweise bitte telefonisch an 02251 799-460 oder 02251 799-0 oder per Email an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de.

