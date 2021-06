Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wiesmoor - Straßenverkehrsgefährdung durch Rollerfahrer +++ Aurich - Berauscht gefahren +++ Aurich - Autos stießen frontal zusammen

Altkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Wiesmoor - Straßenverkehrsgefährdung durch Rollerfahrer

In Wiesmoor kam es am Donnerstag zu einer Straßenverkehrsgefährdung durch einen Rollerfahrer. Der 18-Jährige versuchte sich gegen 10.15 Uhr im Grenzweg einer Verkehrskontrolle zu entziehen und flüchtete mit überhöhter Geschwindigkeit vor dem Streifenwagen. Der Heranwachsende fuhr vom Grenzweg über den Wanderweg in den Hopelser Weg, wo die Beamten ihn schließlich anhalten und stellen konnten. Gegen den 18-Jährigen wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet. Auf der Strecke gefährdete der Rollerfahrer mehrere Verkehrsteilnehmer, darunter Radfahrer und Fußgänger. Einige mussten zur Seite springen. Die Polizei bittet die Personen, die durch den Rollerfahrer belästigt oder gefährdet wurden, sich zu melden unter Telefon 04944 914050.

Aurich - Berauscht gefahren

Ein 36-jähriger Mann war am Mittwoch berauscht mit einem Kleinkraftrad unterwegs. Der Mann fuhr um kurz nach 14 Uhr auf der Julianenburger Straße, als er von der Polizei angehalten und kontrolliert wurde. Die Beamten stellten fest, dass der 36-Jährige offenbar unter Drogeneinfluss stand. Ein Vortest verlief positiv auf die Wirkstoffe Amphetamin und THC. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt und eine Blutprobe entnommen. Ein entsprechendes Verfahren wurde eingeleitet.

Aurich - Autos stießen frontal zusammen

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Mittwoch auf der B 210 in Aurich. Eine 23 Jahre alte Fahrerin eines VW Golf war gegen 12 Uhr auf der Esenser Straße in Richtung Sandhorst unterwegs. In Höhe der Einmündung Südeweg übersah sie nach ersten Erkenntnissen einen entgegenkommenden 41 Jahre alten VW-Passat-Fahrer, der zum Abbiegen in den Kreuzungsbereich fuhr. Es kam zum Frontalzusammenstoß. Die 23-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in fünfstelliger Höhe.

