Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Körperverletzung in Rheinfelden

Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Bereich: Landkreis Lörrach

Rheinfelden

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, 06./07.03.2021, gegen Mitternacht, kam es in der Goethestraße in Rheinfelden zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei jungen Männern. Anscheinend ohne Vorgeschichte trat der 18-jähre Angreifer an den in weiblicher Begleitung befindlichen 16-jährigen heran und schlug ihm mit flacher Hand ins Gesicht. Anschließend riss er ihn zu Boden und schlug weiter auf ihn ein. Durch den Angriff erlitt der Geschädigte nicht unerhebliche Verletzungen im Gesichtsbereich. Gegen den Angreifer ist ein Strafverfahren eingeleitet worden.

Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer: 07623/7404-0 mit dem Polizeirevier Rheinfelden in Verbindung zu setzen.

mk/RR u. Oß/FLZ

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell