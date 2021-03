Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Endingen: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Am Freitagmorgen, 05.03.2021, um 08:30 Uhr, wurde in Endingen, Ritterstraße Einmündung zur Straße Im Amtshof, ein am rechten Fahrbahnrad geparkter Pkw durch einen Lkw beim Abbiegevorgang beschädigt. Der Fahrer des verursachenden Lkw entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, das Polizeirevier Emmendingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Der Unfall als solcher wurde wohl durch eine Zeugin beobachtet, welche sich mit ihrem silbernen Pkw direkt hinter dem verursachenden Lkw befand.

Die Fahrerin des silbernen Pkw -oder auch andere Zeugen- welche den Unfall beobachtet haben und gegebenenfalls noch weitere Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug oder Unfallhergang abgeben können, sollen sich bitte mit dem Polizeirevier Emmendingen unter 07641/5820 in Verbindung setzen.

