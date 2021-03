Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Endingen: Verkehrsunfallflucht, Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

LANDKREIS EMMENDINGEN

Am Freitag, den 05.03.2021, kam es um 08:30 Uhr in Endingen in der Ritterstraße, Ecke Amtshof, zu einem Verkehrsunfall. Ein Lkw streifte den Außenspiegel eines am Fahrbahnrand geparkten Pkw.

Eine bislang unbekannte Zeugin, welche in einem silberfarbenen Pkw hinter dem Lkw herfuhr, soll den Unfall beobachtet haben. Diese Fahrerin oder weitere Zeugen werden gebeten sich beim Polizeirevier Emmendingen unter 07641/5820 zu melden.

