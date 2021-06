Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Pedelec gestohlen +++ Südbrookmerland - Auto aufgebrochen

Altkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Pedelec gestohlen

Vor einem Friedhof in Aurich wurde am Mittwoch ein Pedelec gestohlen. Das anthrazitfarbene Rad der Marke Trevoli stand zur Tatzeit, zwischen 16 Uhr, und 16.30 Uhr, beim Friedhof in der Adolf-Dunkmann-Straße. An dem Pedelec befinden sich Satteltaschen und der Sattel hat einen grauen Fellüberzug. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Aurich entgegen unter Telefon 04941 606215.

Südbrookmerland - Auto aufgebrochen

In Südbrookmerland wurde ein Hyundai i30 aufgebrochen. Zur Tatzeit, zwischen Dienstag, 20.45 Uhr, und Mittwoch, 5 Uhr, stand der Wagen auf dem Pendlerparkplatz an der Emder Straße. Ein bislang Unbekannter zerstörte die Scheibe der Beifahrertür und entwendete aus dem Innenraum Kleidung. Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten sich zu melden unter Telefon 04941 606215.

