Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - VW Polo entwendet

Ahaus (ots)

Autodiebe haben in der Nacht zum Dienstag in Ahaus einen schwarzen VW Polo gestohlen. Das Fahrzeug mit AH-Kennzeichen hatte an der Wagenfeldstraße gestanden. Wie die Täter das Fahrzeug entwendeten, ist nicht bekannt. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

