Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Großefehn - Autofahrer kollidierte mit Baum +++ Ihlow/Westerende-Kirchloog - 18-Jährige mit Lkw zusammengestoßen

Altkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Großefehn - Autofahrer kollidierte mit Baum

In Großefehn ist am Donnerstag ein 25 Jahre alter Autofahrer mit einem Baum kollidiert. Er war gegen 15.30 Uhr auf der Schrahörnstraße unterwegs. Mit seinem Opel kam er aus bislang ungeklärter Ursache in einer Linkskurve in Richtung Westgroßefehn nach links von der Fahrbahn ab. Er stieß gegen einen Baum und fuhr in einen Graben. Bei dem Unfall wurde der 25-Jährige leicht verletzt. Ein Abschleppunternehmen musste das Fahrzeug aus dem Graben bergen.

Ihlow/Westerende-Kirchloog - 18-Jährige mit Lkw zusammengestoßen

Eine 18-jährige Autofahrerin ist am Donnerstag bei einem Unfall in der Gemeinde Ihlow verletzt worden. Die 18-Jährige fuhr gegen 16 Uhr mit ihrem VW in Richtung Ochtelbur auf der Loogstraße (K139) in Westerende-Kirchloog. In einer Rechtskurve überholte sie nach ersten Erkenntnissen ein vor ihr fahrendes Auto, als ihr ein Lkw entgegenkam. Sie konnte nicht mehr rechtzeitig einscheren und stieß mit dem Lkw zusammen. Die 18-Jährige wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und schwer verletzt. Der 58-jährige Lkw-Fahrer wurde leicht verletzt. Lkw und Pkw mussten abgeschleppt werden. Die K139 war für die Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten gesperrt.

