Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haselünne - Autoscheibe eingeworfen

Haselünne (ots)

Am Donnerstagabend vergangener Woche wurde am "Nordesch" ein Auto beschädigt. Zwischen 18.45 und 19.15 Uhr warfen Unbekannte einen Stein in die Heckscheibe. Hinweise nimmt die Polizei Haselünne unter der Rufnummer (05961)958700 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell