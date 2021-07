Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Unfall in Tiefgarage

Lingen (ots)

Am Dienstag vergangener Woche ist es in der Tiefgarage am Pferdemarkt zu einem Verkehrsunfall gekommen. Zwischen 7.45 und 16.30 Uhr wurde dort ein VW Caddy angefahren und beschädigt. Das Auto war nahe des Ausgangs zum Bonifatius Hospital abgestellt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt. Hinweise nimmt die Polizei Lingen unter der Rufnummer (0591)870 entgegen.

