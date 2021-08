Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Warnung vor Betrügern// Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM-(kri)-Am 05.08.2021 erschien eine männliche Person gegen 14:50 Uhr bei einer 53-jährigen Frau im Birnbaumskamp in Hildesheim und gab ihr gegenüber an, dass er für die Blindenmission Spenden sammeln würde. Der Hildesheimerin kamen das Auftreten und die Forderung sehr merkwürdig vor; sie übergab keine Spende.

Nachdem der Mann gegangen war, kontaktierte die Dame die Blindenmission, die ihr Bauchgefühl bestätigte. Der unbekannte Täter wollte sich finanziell bereichern, indem er vorgaukelte, für eine Organisation Spenden zu sammeln.

Den Mann konnte die Hildesheimerin wie folgt beschreiben:

180 cm groß

Schlank

ca. 40 Jahre

osteuropäisches Erscheinungsbild

faltiges Gesicht

gebräunter Teint

dunkle, kurz rasierte Haare

verwaschenes T-Shirt in dunkelblau

dunkle, dreckige Jeans

große schwarze Tasche

Zudem gab sie an, dass ein weiterer Mann in einem Fahrzeug in der Nähe auf den angeblichen Spendensammler gewartet hatte.

Zeugen, die zu der Tat oder zu der Personenbeschreibung Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Hildesheim unter der Telefonnummer 05121-939-115 in Verbindung zu setzen.

Gefahren an der Haustür

Tipps der Polizei:

Nutzen Sie einen Türspion und eine Sprechanlage.

Lassen Sie nie Unbekannte in Ihre Wohnung.

Wählen Sie nur Organisationen, Einrichtungen und Projekte, die Ihnen persönlich bekannt sind.

Lassen Sie sich nie unter Druck setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell